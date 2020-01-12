«Вмешательство» через Twitter: как Трамп поддержал протесты в Иране на фоне инцидента с украинским Boeing

После признания Ираном вины в катастрофе с украинским самолётом в Тегеране прошли антиправительственные протесты, которые поддержал президент США Дональд Трамп. На своей странице в Twitter он написал, что Соединённые Штаты «вдохновляются отвагой» митингующих. При этом на одной из акций в столице исламской республики правоохранители ненадолго задержали британского посла Роберта Макэйра. Как отмечают эксперты, некоторые силы на Западе могут попытаться использовать инцидент для провоцирования протестов.

Соединённые Штаты поддерживают протесты в Иране на фоне признания властями исламской республики ответственности за удар по украинскому самолёту Boeing 737-800. О солидарности с митингующими сообщил на английском и фарси в своём Twitter президент США Дональд Трамп.

«Храброму многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала своего президентства, моя администрация будет поддерживать вас и впредь. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновляемся вашей отвагой», — написал Трамп.

Одновременно глава Белого дома потребовал от правительства исламской республики позволить правозащитникам мониторить протесты в стране. По его словам, «не может быть ни очередной бойни мирных демонстрантов, ни отключения интернета».

«Повесить ярлык государства-террориста»

Ранее сообщалось, что 11 января в Тегеране прошли протесты перед зданием Технологического университета имени Амира Кабира. Митингующие требовали отставки аятоллы Али Хаменеи, которому подчинён Корпус стражей исламской революции (КСИР), взявший на себя ответственность за пуск зенитной ракеты по лайнеру «Международных авиалиний Украины».

Напомним: ранним утром 8 января самолёт упал через несколько минут после взлёта из аэропорта Тегерана. Жертвами катастрофы стали 176 человек, подавляющее большинство погибших — граждане Ирана и Канады.

11 января власти республики заявили, что расчёт зенитного ракетного комплекса по ошибке принял украинский самолёт за крылатую ракету. Иранские силы ПВО находились в состоянии высшей боевой готовности из-за угроз Трампа уничтожить 52 объекта на территории страны.

Обострению отношений между Тегераном и Вашингтоном предшествовали атака на посольство США в Багдаде и убийство американскими ВВС генерала КСИР Касема Сулеймани. В ночь на 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по военным объектам Соединённых Штатов в Ираке. Атака обошлась без жертв и серьёзных разрушений.

Опрошенные RT эксперты считают, что трагический инцидент с украинским самолётом политизируется западными государствами для раскачки внутренней ситуации в исламской республике. Поддержку Соединённым Штатам оказывает Великобритания, чей посол Роберт Макэйр был задержан во время одного из митингов в Тегеране.

По версии властей республики, он занимался подстрекательством протестующих. Сам посол заявил на своей странице в Twitter, что не участвовал в митинге и ушёл оттуда через пять минут после того, как собравшиеся начали скандировать лозунги.

Министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб назвал задержание дипломата грубым нарушением международного права. Он призвал Тегеран сделать выбор между статусами изгоя и государства, которое стремится уменьшить напряжённость.

Госдепартамент США также раскритиковал иранские власти из-за инцидента с задержанием Макэйра. В своём Twitter официальный представитель ведомства Морган Ортагус потребовала от Тегерана извинений за якобы нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что посол Британии Роберт Макэйр был задержан в Тегеране как неизвестный иностранец на незаконном собрании и освобождён спустя 15 минут, когда заместитель министра узнал о его статусе.

«Он был задержан как неизвестный иностранец на незаконном собрании. Когда полиция сообщила мне, что арестован человек, который утверждает, что он — посол Великобритании, я сказал, что этого не может быть! Только после разговора с ним по телефону я с удивлением убедился, что это действительно он. Его освободили 15 минут спустя», — написал Аракчи в Twitter.

«Сейчас никто не оправдывает Иран. Власти страны взяли полную ответственность за удар по самолёту, признали, что совершили чудовищную ошибку. Однако мы видим, как происшествию придают отчётливую политическую окраску. США хотят повесить на Иран ярлык государства-террориста», — заявила в комментарии RT старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова.

«Катастрофа Boeing не уйдёт с повестки дня»

По информации Reuters, на улицы иранской столицы вышли тысячи возмущённых граждан, вступивших в противостояние с полицией. Однако местное информационное агентство Fars сообщает, что в митингах приняли участие от 700 до 1 тыс. человек. При этом демонстранты якобы разорвали портрет убитого Сулеймани.

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Ирина Фёдорова назвала акции протеста в Тегеране малочисленными на фоне митингов и столкновений, которые прокатились по республике в ноябре 2019 года. Тогда толчком к народным выступлениям стало повышение цен на бензин. Президент Ирана Хасан Рухани связал беспорядки с вмешательством США и Израиля.

«В иранском обществе высокая протестная активность, которая поддерживается зарубежными государствами, в том числе Соединёнными Штатами и Израилем. В то же время необходимо отметить, что для неё существует немало внутренних причин, связанных с ухудшением экономического положения страны. Однако признание руководством Ирана ответственности за удар по украинскому самолёту не станет детонатором каких-либо массовых акций. Наоборот, в обществе очень сильны антиамериканские настроения. Иранцы сплотились после гибели Сулеймани. Это убийство объединило страну», — считает Фёдорова.

Российский востоковед Саид Гафуров придерживается аналогичной точки зрения. Он считает, что иранское общество обеспокоено в большей степени растущим давлением Соединённых Штатов и проблемами, которые испытывает экономика.

Антиправительственные протесты в Тегеране в ноябре 2019 года

Reuters

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«Сейчас для протестов удобно прикрываться виной руководства Ирана в ударе по Boeing, но реальное содержание нынешних и будущих протестов — это экономическая политика правительства. Что здесь могут сделать США? Безусловно, в республике есть социальная опора для протестов, но какого-то мощного проамериканского ядра в Иране нет, в том числе среди интеллигенции», — пояснил Гафуров.

Как полагает эксперт, инцидент с самолётом будет в скором времени исчерпан. При этом, по его словам, власти Ирана намерены провести тщательное расследование обстоятельств происшествия и наказать виновных лиц.