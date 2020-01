«Радикально ситуацию не изменят»: что известно о новых санкциях США против Ирана

США ввели санкции против восьми иранских чиновников и 17 металлургических и горнодобывающих предприятий. Кроме того, Вашингтон может применить дополнительные рестрикции против иностранных финансовых учреждений, которые будут заниматься коммерческой деятельностью в интересах попавших под ограничительные меры людей и компаний. Однако эксперты считают, что новые санкции не смогут вынудить Тегеран отказаться от самостоятельной политики.

США ввели санкции против 17 металлургических и горнодобывающих иранских компаний. Об этом заявил министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин.

Кроме того, в список попали восемь высокопоставленных чиновников Ирана.

«Наши меры направлены против высокопоставленных иранских официальных лиц, участвовавших в нанесённых во вторник баллистических ракетных ударах или каким-то образом к ним причастных», — приводит Минфин США слова Мнучина.

«Действие этих санкций будет продолжаться до тех пор, пока режим не прекратит финансировать международный терроризм и не обязуется отказаться от идеи обладать ядерным оружием», — подчеркнул глава американского Минфина.

Как объяснили в ведомстве, предприятия металлургического сектора позволяют Ирану зарабатывать «миллиарды долларов ежегодно».

Всего речь идёт о 17 иранских металлургических предприятиях. Среди них, например, Mobarakeh Steel Company — крупнейший производитель стали на Ближнем Востоке и в Северной Африке и один из самых масштабных промышленных комплексов Ирана.

Также санкции вводятся против Иранской алюминиевой компании, которая производит больше всего алюминия в стране. Обе компании ведут активную торговлю на международных рынках.

Также санкции введены против иностранных партнёров Ирана. Китайской Pamchel Trading Beiking Co. Ltd., сейшельской Power Anchor Limited и китайской Hongyuan Marine Co. Ltd., которой принадлежит судно Hong Xun, — по данным Минфина, оно перевозило иранскую сталь.

Имущество и средства этих предприятий в США будут заморожены. Любые сделки с ними для американских граждан и компаний находятся под запретом.

При этом США оставляют за собой право вводить санкции и на другие иностранные финансовые учреждения, которые участвует в сделках с теми иранскими чиновниками, на которых распространяются санкции.

«Следует добавить, что лица, ведущие коммерческую деятельность с теми, кто сегодня был внесён в санкционный список, сами могут оказаться под санкциями. Более того, любое иностранное финансовое учреждение, осознанно занимающееся коммерческой деятельностью в существенных масштабах в интересах или от имени лиц, которые сегодня были включены в санкционный список, могут подвергнуться американским санкциям, касающимся корреспондентских или сквозных счетов», —подчеркнули в Минфине.

Помимо этого, президент США Дональд Трамп подписал специальный указ, который наделяет главу Минфина правом вводить дополнительные санкции.

«В частности, президентский указ предоставляет министру финансов полномочия на основании консультаций с государственным секретарём вводить санкции против лиц, осуществляющих коммерческую деятельность в других секторах иранской экономики, среди которых строительная, горнодобывающая, обрабатывающая и текстильная промышленность», — говорится на сайте Минфина.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, за время президентства Трампа доходы Ирана якобы упали на 80%.

Однако член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков считает, что подобные санкции не способы заставить Иран отказаться от самостоятельной политики.

«Сейчас не существует таких экономических механизмов принуждения, которые заставили бы США поставить Иран на колени, — сказал он RT. — Сегодняшнее заявление Минфина и заявление Трампа о том, что это будут жестокие санкции против Ирана, скрывают под собой важный аспект: экономическое взаимодействие между США и Ираном отсутствует, между Ираном и ЕС практически тоже сведено к минимуму».

Судаков отметил, что главный торговый партнёр Ирана — Китай, в связи с чем для реального воздействия на политику Тегерана Вашингтон должен будет оказывать давление на Пекин.

«На Китай Америка пока надавить не может, потому что экономика Китая достаточно мощная и взаимопроникновение экономик США и Китая слишком значимое», — пояснил аналитик.

«Радикально ситуацию не изменят»

Санкции были введены после ракетного обстрела американских военных баз в Ираке. Атака стала местью Ирана за совершённое США убийство генерала КСИР Касема Сулеймани в Ираке.

В ночь на 3 января американцы нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате чего погиб высокопоставленный иранский генерал, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и около десяти сопровождающих. Сулеймани был популярен в Иране, и его убийство вызвало многотысячные акции протеста против действий США. Тегеран пообещал отомстить за смерть генерала.

В ночь с 7 на 8 января Иран нанёс несколько ударов по американским военным базам в Ираке в рамках операции «Мученик Сулеймани». Генерал КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что было выпущено 13 ракет. При этом, по его словам, задачей было не убийство американских военных, а нанесение ущерба технике США. В Вашингтоне заявили, что в результате атаки никто не пострадал. Трамп пообещал ввести новые санкции.

«По мере того как мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, Соединённые Штаты немедленно введут дополнительные жёсткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит своё поведение», — говорил американский президент.

Трамп вынужден продолжать санкционную политику, однако она не сможет в корне изменить сложившуюся ситуацию, убеждён доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

«Санкции, которые индивидуальные, особого смысла не несут, кроме эмоциональной нагрузки. Санкции против менее чем двух десятков компаний одной отрасли тоже радикально ситуацию не изменят. Дональду Трампу нужно, очевидно, отвечать. Он обещал, и он сейчас предложил. В общем объёме этих санкций скапливается достаточно много, и если ситуация будет экскалировать, то дополнительные санкции вот так, шаг за шагом, могут оказывать на Иран более ощутимое воздействие. Но пока это обмен демонстративными действиями», — отметил он в беседе с RT.