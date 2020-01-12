Британский посол в Иране был задержан за организацию протестов

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране.

Уточняется, что группа студентов собралась в университете для проведения протеста, после того как Иран признал вину за сбитый украинский самолёт.

«Макэр присутствовал на митинге у университета во время ареста. Он был обвинён в том, что призывал протестующих к радикальным действиям», — сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Отмечается, что после нескольких часов посол был отпущен, однако завтра снова будет вызван для дополнительных разъяснений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении к нации после разговора с иранским лидером Хасаном Рухани пообещал, что все ответственные за крушение самолёта «Международных авиалиний Украины» в Тегеране понесут законное наказание.