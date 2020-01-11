Зеленский: никто не отвертится от наказания за авиакатастрофу в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении к нации после разговора с иранским лидером Хасаном Рухани пообещал, что все ответственные за крушение самолёта «Международных авиалиний Украины» в Тегеране понесут законное наказание.

«Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится», — заявил Зеленский, обращение которого опубликовано на сайте президентской администрации.

Он призвал мировое сообщество к единству и настойчивости для выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы и поблагодарил США, Канаду, Великобританию, а также украинских экспертов за поддержку, высокий профессионализм и оперативность при расследовании происшествия.

«Мы работали системно и без истерик ради одного — выяснения правды относительно обстоятельств авиакатастрофы», — подчеркнул украинский президент.

Он также сообщил, что украинское правительство окажет финансовую помощь семьям погибших и будет содействовать в получении компенсаций от Ирана, перевозчика и страховых компаний.

«Мы также договорились (с Рухани. — RT) о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев — чёрных ящиков», — добавил Зеленский.

Ранее Рухани выразил соболезнования Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Иране и пообещал привлечь к ответственности всех причастных к инциденту.

Зеленский, в свою очередь, заявил о необходимости идентификации и возвращения тел погибших при авиакатастрофе украинцев на родину до 19 января.

Украинский Boeing 737 потерпел крушение 8 января вскоре после взлёта из Тегерана. Погибли 176 граждан Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.