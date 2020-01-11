Рухани обсудил с Зеленским крушение украинского самолёта в Иране

Иранский лидер Хасан Рухани обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским крушение украинского пассажирского самолёта в Тегеране.

Как отмечает пресс-служба украинского лидера, разговор состоялся по инициативе иранской стороны, Рухани «полностью признаёт, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны».

Он выразил соболезнования в связи с трагедией и заверил, что все причастные к инциденту будут привлечены к ответственности. Украинской экспертной группе, в свою очередь, будет оказана необходимая поддержка «для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях».

Зеленский заявил, что признание Ирана «открыло путь для продолжения его расследования без каких-либо задержек и препятствий».

«Жду дальнейшее конструктивное взаимодействие с Ираном в соответствии с нормами международного права», — сказал он.

Украинский лидер добавил, что экипаж лайнера действовал в строгом соответствии с международными лётными правилами и инструкциями.

Вместе с тем он сообщил о необходимости оперативной идентификации и возвращения тел погибших при авиакатастрофе украинцев на родину до 19 января.

Рухани заверил, что ночью даст соответствующие поручения для того, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

Отмечается, что МИД Украины немедленно направит Ирану ноту с чётким перечнем всех последующих шагов, в числе которых юридические аспекты урегулирования вопроса компенсаций.

«Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе», — передаёт пресс-служба.

Ранее британский премьер Борис Джонсон назвал первым важным шагом заявление Ирана о том, что украинский пассажирский самолёт был сбит в Тегеране по ошибке.

Также президент «Международных авиалиний Украины» Евгений Дыхне заявил, что компания выплатит компенсации семьям жертв авиакатастрофы, и отметил, что МАУ поддерживает позицию Зеленского относительно компенсации со стороны Ирана.

8 января в Тегеране в результате крушения вскоре после взлёта пассажирского самолёта компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 погибли 176 человек.

11 января Иран признал, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.