Эксперты Минобороны Украины вылетели в Иран

Самолёт Министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран, где в среду, 8 января, произошло крушение украинского лайнера компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил на своей странице в Facebook.

«Самолёт министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран», — написал он.

Данилов пожелал экспертам удачи и выполнения поставленных задач.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.

В свою очередь, в МВД Украины сообщили, что причины крушения самолёта будет устанавливать Иран.

Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. По некоторым данным, на его борту находились 177 человек, никто не выжил.