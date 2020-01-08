Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта
- Reuters
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолёт со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп. Среди них — представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО», — написал глава Украины.
Вместе с этим Зеленский добавил, что работать на месте происшествия будут также эксперты Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.
Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. По некоторым данным, на его борту находились 177 человек, никто не выжил.
В компании Boeing прокомментировали крушение самолёта в Иране.
Подробнее — в материале RT.