Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.
Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолёт со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп. Среди них — представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО», — написал глава Украины.

Вместе с этим Зеленский добавил, что работать на месте происшествия будут также эксперты Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. По некоторым данным, на его борту находились 177 человекникто не выжил.

В компании Boeing прокомментировали крушение самолёта в Иране.

Подробнее — в материале RT.

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