Иран отказывается отдавать США чёрные ящики разбившегося самолёта
- Reuters
Об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на слова главы Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.
«Мы не передадим чёрные ящики производителю и американцам», — приводит его слова агентство.
По его словам, страна, в которую будут переданы самописцы для расшифровки, пока не выбрана. Вместе с этим он добавил, что украинская сторона может присутствовать при расследовании трагедии.
Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. По некоторым данным, на его борту находились 177 человек, никто не выжил.
Украинский лидер Владимир Зеленский поручил генпрокурору Руслану Рябошапке возбудить уголовное дело в связи с крушением самолёта.
Авиационный эксперт, заслуженный военный лётчик Владимир Попов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о крушении украинского лайнера в Иране.
Подробнее — в материале RT.