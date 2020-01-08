Иран отказывается отдавать США чёрные ящики разбившегося самолёта

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Иранские власти не собираются передавать бортовые самописцы разбившегося самолёта «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Boeing 737-800 Соединённым Штатам и компании Boeing.
Иран отказывается отдавать США чёрные ящики разбившегося самолёта
  • Reuters

Об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на слова главы Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

«Мы не передадим чёрные ящики производителю и американцам», — приводит его слова агентство.

По его словам, страна, в которую будут переданы самописцы для расшифровки, пока не выбрана. Вместе с этим он добавил, что украинская сторона может присутствовать при расследовании трагедии.

Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. По некоторым данным, на его борту находились 177 человекникто не выжил.

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил генпрокурору Руслану Рябошапке возбудить уголовное дело в связи с крушением самолёта.

Авиационный эксперт, заслуженный военный лётчик Владимир Попов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о крушении украинского лайнера в Иране.

Подробнее — в материале RT.

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