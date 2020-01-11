Джонсон отметил важность заявления Ирана о сбитом Boeing

Британский премьер Борис Джонсон назвал первым важным шагом заявление Ирана о том, что украинский пассажирский самолёт был сбит в Тегеране по ошибке. Он добавил, что дальнейший конфликт в регионе приведёт к новым жертвам.

«Признание Ираном того, что рейс 751 компании «Международные авиалинии Украины» был сбит по ошибке их собственными вооружёнными силами, является важным первым шагом», — приводит ТАСС заявление Джонсона.

По его словам, данный инцидент подчёркивает необходимость деэскалации напряжённости в регионе.

«Дальнейший конфликт лишь приведёт к новым жертвам и трагедии. Жизненно важно, чтобы все лидеры теперь стремились к политическому выходу (из кризиса. — RT)», — подчеркнул он, призвав к «полному, прозрачному и независимому расследованию» произошедшего.

Ранее в КСИР заявили, что заявление об ответственности за крушение украинского пассажирского лайнера в Тегеране было сделано Генштабом ВС Ирана с задержкой в связи с намерением провести собственное расследование инцидента.

8 января в иранской столице при крушении вскоре после взлёта пассажирского самолёта компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 погибли 176 человек.

Позднее Генштаб ВС Ирана заявил, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

Иранский лидер Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности. Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси призвал в кратчайшие сроки провести расследование ситуации.