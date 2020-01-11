В КСИР признали ответственность за крушение украинского Boeing

Корпус стражей Исламской революции берёт на себя ответственность за крушение украинского пассажирского самолёта под Тегераном. С таким заявлением выступил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

«Мы несём полную ответственность за это, и какое бы решение ни приняли власти, мы подчинимся ему», — сказал он во время пресс-конференции. Слова Хаджизаде приводит РИА Новости.

8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

11 января в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, ошибка была допущена в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США».

Президент страны Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности. Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси призвал в кратчайшие сроки провести расследование ситуации.