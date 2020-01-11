В КСИР объяснили задержку объявления причины крушения Boeing

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Заявление об ответственности за крушение украинского пассажирского самолёта в Тегеране было сделано Генштабом ВС Ирана с задержкой в связи с намерением провести собственное расследование инцидента, сообщил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.
В КСИР объяснили задержку объявления причины крушения Boeing
  • globallookpress.com

«Задержка сообщения произошла не потому, что кто-то хотел скрыть (причину катастрофы. — RT), а потому что Генштаб должен был провести расследование», — цитирует его ISNA.

Ранее Амир Али Хаджизаде признал ответственность за крушение украинского пассажирского самолёта в Тегеране и сообщил, что система ПВО Ирана приняла украинский пассажирский самолёт за крылатую ракету.

8 января в результате крушения пассажирского самолёта компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 вскоре после взлёта в иранской столице погибли 176 человек.

Позднее в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

Президент страны Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности. Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси призвал в кратчайшие сроки провести расследование ситуации.

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