МАУ выплатит компенсации семьям жертв авиакатастрофы в Иране

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Компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) выплатит компенсации семьям погибших пассажиров сбитого в Иране самолёта, заявил президент компании Евгений Дыхне.
МАУ выплатит компенсации семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • Reuters

«Все компенсации и страховые выплаты, которые определены законом и лежат в области ответственности авиакомпании, будут проведены согласно всем международным правилам и тем страховым договорам, которые у нас имеются», — сказал он.

Также Дыхне заявил о поддержке авиакомпанией позиции президента Украины Владимира Зеленского относительно компенсации со стороны Ирана.

Ранее в МАУ заявили, что не имели оснований для отмены рейса из Тегерана.

8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в Тегеране. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

Позднее в Генштабе Вооружённых сил Ирана заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

Иранский лидер Хасан Рухани сообщил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности. Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси призвал в кратчайшие сроки провести расследование ситуации.

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