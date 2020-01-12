Посол Британии в Иране прокомментировал своё задержание в Тегеране

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэйр прокомментировал своё задержание в Тегеране. По словам дипломата, он пришёл на поминальную службу в связи с крушением украинского пассажирского самолёта, чтобы отдать дань памяти погибшим.

«Могу подтвердить, что я не участвовал ни в каких демонстрациях! Я пошёл на мероприятие, которое было заявлено как бдение в память о жертвах крушения самолёта. Это нормально — отдать дань уважения, некоторые из жертв были британцами. Я ушёл через пять минут, когда люди начали скандировать. Через полчаса меня задержали. Арестовывать дипломатов это, конечно, незаконно в любой стране», — написал Макэйр в Twitter.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что в Тегеране был задержан британский посол в связи с участием в протестах.

Как уточнялось, дипломат присутствовал около университета во время акции студентов. Спустя несколько часов посла освободили.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал задержание нарушением международного права, а Госдепартамент призвал власти Ирана принести извинения за произошедшее.