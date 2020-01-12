В Британии назвали нарушением задержание посла в Иране

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что задержание в Тегеране посла Роберта Макэра является нарушением международного права.

«Задержание нашего посла в Тегеране без оснований и объяснений — это грубое нарушение международного права», — цитирует Рааба сайт британского внешнеполитического ведомства.

Министр добавил, что на данный момент иранское правительство находится «на перепутье».

Он уточнил, что Иран может продолжить путь, ведущий к политической и экономической изоляции, или же пойти по пути деэскалации и дипломатического урегулирования.

Ранее посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране.