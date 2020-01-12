Трамп опубликовал твит на фарси в поддержку протестующих в Иране

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Президент США Дональд Трамп опубликовал запись на фарси в своём Twitter, в которой высказался в поддержку протестующих в Иране.

«Уже давно страдающим, но храбрым иранцам: Я стою с вами с самого начала своего президентства», — написал Трамп.

Он отметил, что его администрация давно следит за протестами.

«Вдохновлены вашей смелостью», — добавил президент.

Ранее посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране.

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