«Инструмент глобального противостояния»: почему США отказываются выводить свои войска из Ирака

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре заверил и. о. премьер-министра Ирака Аделя Абдуль Махди, что Вашингтон «сделает всё возможное для защиты коллективных интересов» двух стран. На этом фоне в Госдепе заявили, что правительство Ирака не станет следовать парламентской резолюции о выводе иностранных военных с территории государства. По словам высокопоставленного сотрудника ведомства, никто в иракском правительстве не хочет ухода американских военных. Эксперты считают, что такими заявлениями Штаты пытаются посеять раздор не только между политическими ветвями власти, но и среди представителей различных исламских течений иракского общества. До тех пор пока США выгодно сохранение своих баз в Ираке, американцы будут подпитывать внутренние конфликты в этой стране, уверены аналитики.

Американские власти заявили о намерении принять все необходимые меры для защиты коллективных интересов Вашингтона и Багдада. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео по итогам телефонного разговора с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака.

«Говорил сегодня с премьер-министром Ирака Аделем Абдуль Махди о нападении Ирана на иракский суверенитет. Мы сделаем всё возможное для защиты народов США и Ирака и наших коллективных интересов», — написал Помпео в Twitter.

Spoke today with Iraqi Prime Minister Adil Abdel-Mahdi on Iran’s attack against Iraqi sovereignty. We will do whatever it takes to protect the American and Iraqi people and defend our collective interests. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 9, 2020

Кроме того, в иракском МИД сообщили, что вызванному в ведомство временному поверенному в делах Ирана была вручена нота с осуждением ударов, нанесённых по ряду военных объектов на территории Ирака, на которых дислоцированы американские войска. «Все заинтересованные стороны были призваны к сдержанности», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Накануне в Госдепе выразили уверенность, что иракское правительство не намерено исполнять резолюцию парламента республики о выводе иностранных военных из страны. Об этом заявил высокопоставленный сотрудник американского внешнеполитического ведомства, отвечая на соответствующий вопрос во время брифинга.

«С точки зрения политической ситуации, конечно, я не могу предугадать действия или заявления совета представителей (иракский парламент. — RT), но я также хотел бы отметить для справки, что принятая им резолюция не имеет обязательной силы, и спросить: кто в Ираке хотел бы вывода американских войск? Полагаю, что на данный момент никто в правительстве Ирака не хотел бы этого», — заявил представитель Госдепа.

Здание Государственного департамента США

Reuters

По его словам, сегодня те жители Ирака, кто не связан с системой государственной безопасности, не работает в Министерстве обороны, Министерстве внутренних дел или в аппарате премьер-министра, «могут подумать, что существует общая обеспокоенность по поводу любого военного присутствия в Ираке». Однако речь идёт не только об американском военном присутствии, но и о влиянии Ирана на ситуацию в стране, считают в Госдепе.

«Если проанализировать ситуацию, то ещё до нападения группировки «Катаиб Хезболла» на американских военных и до нашей ответной реакции на действия иранцев у населения Ирака имелись основания для беспокойства насчёт иранского влияния, из-за чего они вышли на улицы», — заявил представитель Госдепа. Дипломат добавил, что американская сторона сотрудничает с иракцами «по всевозможным аспектам в области безопасности, начиная с масштабных, значимых проектов и заканчивая проблемой разминирования».

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Ираке размещено несколько военных баз США, а общая численность американских военнослужащих составляет около 5 тыс. человек.

Очень дорогая авиабаза

Напомним, что после того, как в результате ракетного удара США по пригороду Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани, парламент Ирака на экстренном заседании проголосовал за вывод из страны иностранного военного контингента. Проект резолюции внёс на рассмотрение законодательного органа власти и. о. премьер-министра Адель Абдуль Махди.

Удар США по аэропорту Багдада

Reuters

© Iraqi Security Media Cell

Согласно документу, правительство должно отозвать запрос о военной помощи со стороны международной коалиции для борьбы с «Исламским государством»*, прекратить присутствие иностранных военных сил на иракской территории и обратиться в ООН с жалобой на действия США, нарушающими суверенитет Ирака. Резолюция вступила в силу сразу после голосования.

Как заявил ранее Адель Махди, американская сторона сообщила Багдаду о готовящемся ударе по иракской территории лишь за несколько минут до его нанесения, а иракские власти не давали разрешения на проведение этой операции.

6 января представитель главнокомандующего Вооружёнными силами Ирака Абдель Керим Халф сообщил, что иракское руководство приступило к подготовке механизма вывода из страны иностранного военного контингента. Уточнялось, что активность международной коалиции по борьбе с ИГ в Ираке планируется ограничить лишь консультациями и поставками оружия, в то время как иностранные военные должны покинуть страну.

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В тот же день западные СМИ распространили текст письма пресс-службы возглавляемой Штатами международной антитеррористической коалиции. В сообщении говорилось, что из уважения к суверенитету Ирака подразделения коалиции готовы покинуть пределы республики в ближайшее время. Уточнялось, что подлинность документа подтвердили американские и иракские военные чиновники.

В Белом доме не стали опровергать факт существования документа, но заявили, что письмо было обнародовано по ошибке.

«Это письмо — черновик. То была ошибка, оно не было подписано, его не следовало обнародовать... (Письмо было. — RT) сформулировано некорректно. Оно предполагает вывод войск, чего на деле не происходит», — пояснил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

В свою очередь, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что ничего не знал об этом письме.

«Мы выясняем, откуда это пришло, но решения покидать Ирак нет. Точка», — сказал он.

Комментируя заявление американской стороны, официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила «зафиксировать» признание Вашингтоном ошибкой документ о якобы готовящемся выводе войск из Ирака.

«Предлагаю зафиксировать слово «ошибка», а то завтра опять начнут на «русских хакеров» или RT кивать», — написала Захарова в Facebook.

О нежелании выводить американских военных из Ирака заявил и президент США Дональд Трамп. Политик пригрозил Багдаду санкциями в случае, если иракское правительство проявит негативное отношение к Соединённым Штатам.

«Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что покажется нам неприемлемым, мы введём санкции против Ирака, очень значительные санкции», — заявил Трамп.

Кроме того, глава Белого дома сообщил, что американские военные не уйдут из республики до тех пор, пока иракское правительство не компенсирует Штатам расходы на строительство авиабазы в Ираке.

«У нас есть очень дорогая авиабаза, которая находится там. Её строительство обошлось в миллиарды долларов. Задолго до меня. Мы не уйдём, если они не заплатят нам за неё», — подчеркнул Трамп.

О больших тратах американской стороны на строительство базы ВВС Айн аль-Асад в Ираке Трамп заявлял и ранее. В феврале 2019 года в интервью телеканалу CBS американский лидер сообщил, что иракская авиабаза является лучшей точкой для отслеживания ситуации на Ближнем Востоке. Трамп отметил, что намерен сохранить американское военное присутствие в Ираке для контроля над Ираном.

Заявление американского лидера спровоцировало тогда негативную реакцию официального Багдада. Президент Ирака Бархам Салех заявил, что Ирак не намерен становиться «стороной или осью конфликта между различными странами», а хотел бы развивать отношения со всеми. Ещё более резкая реакция на слова американского лидера последовала со стороны спикера иракского парламента, тогда этот пост занимал Хасан аль-Кааби. Политик призвал к расторжению соглашения в сфере безопасности с Вашингтоном и выводу из Ирака американских сил.

Тактика раздоров

Однако эксперты сомневаются, что, несмотря на звучащие среди иракских политиков призывы вывести американских военных из страны, Багдад решится на такой шаг. Такое мнение в беседе с RT высказал политолог-востоковед, доцент РГГУ Сергей Серёгичев.

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«Представитель Госдепа не исказил истину, когда заявил, что резолюция иракского парламента о выводе иностранного контингента не имеет обязательной юридической силы, поскольку это не закон, а лишь постановление парламента. На практике же иракское правительство действительно не готово выводить из страны американские базы, поскольку в этом случает рухнет выстроенная в Ираке после свержения Саддама Хусейна система власти, в которой главенство имеют именно шииты. И они опираются на американское присутствие. В случае ухода из региона Штатов в стране может возобновиться борьба между шиитской и суннитской частями общества», — пояснил эксперт.

По мнению Серёгичева, в случае вывода американских сил из Ирака в стране может повториться сценарий, разыгравшийся в Афганистане после выхода из страны советских войск. Поэтому иракское шиитское правительство не готово отказаться от американской помощи, уверен собеседник RT.

«Другое дело, что США сами могут в будущем минимизировать своё присутствие, потому что Трампу невыгодно, чтобы американские войска несли большие потери. Он может оставить часть войск для охраны посольства и стратегически важных для американцев объектов», — считает Серёгичев.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер выразил мнение, что заявлением о неготовности правительства Ирака начать вывод военных США из страны представители Госдепа пытаются вызвать противоречия между иракским кабмином и советом представителей.

«Вашингтон не намерен выводить свои силы из Ирака, вместо этого американцы попытаются рассорить все политические силы в стране. Прежде всего раздор может быть посеян и усилен между разными политическими ветвями иракских шиитов, а также между ними и остальными общинами — местными курдами, христианами, суннитами. Это и станет ключевой целью Штатов в Ираке на ближайшие годы», — отметил политолог в разговоре с RT.

При этом для Соединённых Штатов важно сохранить своё военное присутствие в Ираке, считает Брутер.

«Дело в том, что Вашингтон рассматривает свои войска как инструмент глобального противостояния. В Ираке они противостоят Ирану, в Сирии — одновременно России и Ирану. Поэтому американское руководство не допускает сейчас мысли об окончательном выводе своего контингента из этих стран. Если Белый дом видит выгоду в сложившемся положении, то он не станет обращать внимания на чей-то протест», — подытожил эксперт.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.