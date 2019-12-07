Ближневосточное усиление: станет ли Трамп и дальше наращивать контингент США в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию СМИ о готовящейся переброске в Саудовскую Аравию свыше 10 тыс. американских военнослужащих, назвав эти сообщения «фальшивкой». По мнению экспертов, столь резкая реакция президента на публикации связана с тем, что отправка крупного контингента на Ближний Восток может вызвать негативную реакцию у американского общества. При этом аналитики напомнили, что в Белом доме уже давно обсуждают необходимость усилить военную группировку в Ближневосточном регионе. Это нужно Вашингтону, чтобы оказывать давление на Иран, считают политологи.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не планирует направлять в Саудовскую Аравию военный контингент численностью в 12 тыс. военнослужащих. Об этом он написал в Twitter.

«Сегодняшняя история о том, что мы отправляем 12 тысяч военнослужащих в Саудовскую Аравию, — это фальшивка или, если точнее, фейковая новость», — подчеркнул Трамп.

The story today that we are sending 12,000 troops to Saudi Arabia is false or, to put it more accurately, Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 декабря 2019 г.

Таким образом политик отреагировал на ряд публикаций, появившихся накануне в американских СМИ, в которых говорилось, что администрация Трампа рассматривает возможность переброски дополнительных сил на Ближний Восток.

Дональд Трамп

Reuters

© Yuri Gripas

Такой информацией со ссылкой на источники в правительственных кругах поделилась 4 декабря газета The Wall Street Journal. По сведениям издания, речь шла о 14 тыс. военнослужащих, а также военных кораблях и другой технике. Наращивание сил в регионе необходимо для противодействия Ирану, уточнили в издании. Там также сообщили, ссылаясь на источники, что окончательное решение должно быть принято в декабре.

Это сообщение поспешили опровергнуть в Пентагоне. Как написала в Twitter руководитель пресс-службы оборонного ведомства Алисса Фарах, сведения The Wall Street Journal о возможной отправке на Ближний Восток 14 тыс. американских военных не соответствуют действительности.

This reporting by the @WSJ is wrong. The U.S. is not sending 14,000 troops to the Middle East to confront Iran. https://t.co/zxswP6sf3B — Alyssa Farah (@PentagonPresSec) 5 декабря 2019 г.

Болезненная тема

Телеканал CNN также опубликовал материал, в котором сообщил со ссылкой на чиновников в Минобороны США о возможном наращивании американского контингента на Ближнем Востоке. По данным CNN, сейчас в Пентагоне обсуждают такую возможность.

Наиболее реалистичным вариантом является отправка в регион от 4 до 7 тыс. военных, пишут журналисты телеканала. Необходимость такого шага объясняется угрозой, которую якобы представляют иранские ракеты для Саудовской Аравии и американских военных в Ираке. Однако окончательное решение о наращивании сил на Ближнем востоке американской администрацией пока не принято, уточнил CNN. Сейчас в Пентагоне пытаются определить, в каком количестве и на какой срок следует направить туда войска.

О возможной переброске американских военных на Ближний Восток для противостояния ИРИ сообщил и телеканал Fox News, тоже сославшись на источники в Министерстве обороны США.

Пентагон

Reuters

© Jason Reed

Согласно его информации, Пентагон рассматривает план по развёртыванию в регионе дополнительных войск численностью до 7 тыс. военнослужащих для борьбы с растущей, по мнению ведомства, угрозой со стороны Ирана.

В своём материале Fox News привёл слова замглавы Пентагона по вопросам политики Джона Руда, который во время дачи показаний перед комитетом по делам Вооружённых сил сената США утвердительно ответил на вопрос о том, рассматривает ли ведомство возможность укрепления американской военной группировки на Ближнем Востоке. При этом чиновник не уточнил, о какой стране идёт речь, отметив, что Пентагон на постоянной основе просчитывает такие возможности не только в отношении Ближнего Востока.

«В последние месяцы Иран нанёс целый ряд ударов, и мы обеспокоены текущим уровнем угрозы», — добавил Руд.

Профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев обратил внимание на то, что в своём опровержении Дональд Трамп написал о 12 тыс. военных. Он полагает, что это была случайная описка и глава государства имел в виду именно сообщение WSJ о 14 тыс.

«Хотя информация о возможной переброске военных в Саудовскую Аравию публикуется не впервые, Трамп очень резко отреагировал именно на сообщение WSJ, поскольку это был опасный для него вброс», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Также по теме «Шито белыми нитками»: США предъявили «доказательства» причастности Ирана к пожару на танкерах Минобороны США обвинило иранских военных в том, что через несколько часов после инцидента с танкерами в Оманском заливе они якобы...

Евстафьев подчеркнул, что для отправки такого количества военнослужащих в Саудовскую Аравию потребуется санкция конгресса, который будет непросто убедить в необходимости такого шага.

«Дело в том, что Саудовская Аравия хоть и является союзником США, но не имеет таких близких отношений с ними, как, например, члены НАТО. При этом Эр-Рияд не подвергается сейчас агрессии. Отправка туда такого контингента однозначно стала бы выходом за пределы президентских полномочий и основанием для импичмента», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов. По его мнению, такая информация может вызвать негативную реакцию американских избирателей.

«Сейчас не самое подходящее время для администрации Трампа, чтобы отправлятьамериканский контингент на Ближний Восток. Это очень неприятная, болезненная для американского общества тема. Вряд ли американцы будут рады новости о переброске большого контингента в регион, с которым у Штатов связан довольно печальный опыт», — отметил эксперт в беседе с RT.

«Серьёзный козырь»

В 2003 году Штаты вывели из Саудовской Аравии почти весь свой военный контингент, развёрнутый в королевстве за годы войны в Персидском заливе.

Однако по мере нагнетания напряжённости между Ираном с одной стороны и США и Саудовской Аравией с другой, в американской прессе начали появляться неподтверждённые сведения о планах Белого дома снова развернуть на Ближнем Востоке значительный контингент. Цифры при этом назывались разные.

В июле 2019 года американское оборонное ведомство согласовало переброску в Саудовскую Аравию группы военнослужащих. Об этом говорилось в распоряжении, утверждённом и.о. главы Пентагона Ричардом Спенсером. Как пояснили тогда в Пентагоне, этот шаг позволит защитить интересы как США, так и Саудовской Аравии.

Эскалация напряжённости достигла своего пика после атаки беспилотников на топливные предприятия Саудовской Аравии в сентябре 2019 года. В результате ударов добыча нефти в королевстве упала почти в два раза. Восстановить прежний уровень удалось только к концу месяца.

Удары по саудовскому нефтяному заводу в сентябре 2019 года

Reuters

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, с которыми на протяжении нескольких лет ведёт войну Эр-Рияд. Однако, власти Саудовской Аравии и США обвинили в атаке Тегеран, несмотря на отсутствие доказательств.

В конце сентября также стало известно о том, что Штаты дополнительно развёртывают в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«Это развёртывание усилит противовоздушную и противоракетную оборону королевства и его критически важной военной и гражданской инфраструктуры», — заявил он, добавив, что американская сторона планирует в дальнейшем укрепить защиту союзника ещё двумя батареями ЗРК и одним комплексом ПРО THAAD.

В конце ноября глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил намерение американской администрации нарастить военный контингент в Саудовской Аравии.

«Первая часть этих войск уже прибыла в Саудовскую Аравию, оставшиеся силы будут развёрнуты в ближайшие несколько недель. Вместе с дополнительным контингентом общее число военнослужащих ВС США в Королевстве Саудовская Аравия составит приблизительно 3 тыс. человек», — говорилось в сообщении американского президента.

Трамп уточнил, что поддержка союзнику будет оказана не только путём развёртывания ракетных и радиолокационных систем, но и за счёт переброски в регион двух эскадрилий истребителей и воздушного экспедиционного крыла.

ЗРК Patriot

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© U.S. Air Force/Tech. Sgt. Darnell T. Cannady

По мнению Александра Вавилова, Штаты собирают силы в Саудовской Аравии, поскольку для Вашингтона большой интерес представляют Персидский залив и Ормузский пролив, а ситуация в регионе остаётся напряжённой.

«Поэтому американцы хотят помахать военной дубиной Ирану, что соответствует их политике давления на Тегеран. Однако реальной опасности развязывания горячего конфликта нет, поскольку любая военная операция слишком дорого обойдётся Штатам. В преддверии выборов Трампу совершенно невыгодно развязывать очередную войну на Ближнем Востоке», — считает эксперт.

Несколько иной точки зрения придерживается Дмитрий Евстафьев. Он полагает, что возможная переброска американского военного контингента в регион может привести к серьёзной эскалации.

«Это обострит ситуацию. Иранцы будут вынуждены реагировать, потому что это уже прямая военная угроза. Со своей стороны, Вашингтон усиливает позиции в регионе, потому что режим Саудовской Аравии показал свою полную военную недееспособность. На рубежах и внутри королевства возникают серьёзные риски. А для США военная группировка в Саудовской Аравии — серьёзный козырь на переговорах с Ираном», — подытожил эксперт.