США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot 

Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

По его словам, также будут размещены четыре радара Sentinel.

«Это развёртывание усилит противовоздушную и противоракетную оборону королевства и его критически важной военной и гражданской инфраструктуры», — заявил Хоффман.

Он добавил, что развёртывание дополнительных сил проводится по просьбе Эр-Рияда.

Хоффман также сообщил, что глава Пентагона Марк Эспер также одобрил размещение дополнительных сил, решение по которым «ещё не принято».

«Эти силы включают в себя две батареи ЗРК Patriot, одну (противоракетную) систему THAAD», — заявил он.

Ранее Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток.