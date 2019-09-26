США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot
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- РИА Новости
По его словам, также будут размещены четыре радара Sentinel.
«Это развёртывание усилит противовоздушную и противоракетную оборону королевства и его критически важной военной и гражданской инфраструктуры», — заявил Хоффман.
Он добавил, что развёртывание дополнительных сил проводится по просьбе Эр-Рияда.
Хоффман также сообщил, что глава Пентагона Марк Эспер также одобрил размещение дополнительных сил, решение по которым «ещё не принято».
«Эти силы включают в себя две батареи ЗРК Patriot, одну (противоракетную) систему THAAD», — заявил он.
Ранее Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток.