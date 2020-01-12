Эспер не видел доказательств планов Ирана атаковать посольства США

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Глава Пентагона Марк Эспер не видел конкретных доказательств того, что Иран готовил нападения на четыре посольства США, о чём заявлял американский президент Дональд Трамп после американской операции, в результате которой был убит генерал КСИР Касем Сулеймани.
Эспер не видел доказательств планов Ирана атаковать посольства США
  • Reuters

Как заявил министр обороны США, он разделяет мнение главы государства, что такие нападения, «вероятно», могли подготавливаться.

«Я знаю, что и другие работники из команды национальной безопасности разделяют это мнение, и поэтому я направил тысячи американских десантников на Ближний Восток, чтобы подкрепить безопасность нашего посольства в Багдаде и в других местах региона», — сказал Эспер в программе Face The Nation.

Глава оборонного ведомства добавил, что не видел доказательств относительно угроз для четырёх посольств.

«Я говорю, что разделяю мнение президента... Я ожидал, что они могут ополчиться на наши посольства», — подытожил Эспер.

11 января Дональд Трамп заявил, что на момент операции Вашингтона по устранению Сулеймани Иран планировал нападение на четыре американских посольства.

По его словам, «возможно, атаки планировались на четыре посольства», одно из которых было в Багдаде. Данных об остальных посольствах президент не привёл.

3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит иранский генерал Сулеймани.

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что у Вашингтона была информация, согласно которой «Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, подготавливали убийства большого числа американских дипломатов и солдат».

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