«Открыли огонь на поражение»: Минобороны рассказало о конфликте военных США с мирными жителями в Сирии

Американские военные вступили в конфликт с местными жителями на одном из блокпостов на северо-востоке Сирии, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. В ходе инцидента военнослужащие США открыли огонь на поражение по гражданским — был убит 14-летний подросток, ещё один человек получил ранения. Однако в пресс-службе так называемой международной коалиции заявили, что их военные якобы действовали в рамках самообороны.

14-летний подросток погиб в сирийской провинции Хасеке в результате стычки между американскими военными и местными жителями, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков. По его словам, инцидент произошёл накануне, 12 февраля.

Глава ЦПВС уточнил, что около 10:30 на блокпосту в районе населённого пункта Харбат-Хамо, расположенном восточнее города Камышлы, подразделение правительственных войск Сирии остановило отклонившуюся от маршрута следования колонну Вооружённых сил США.

«Между военнослужащими США и местным населением произошёл конфликт, в результате которого военные США открыли огонь на поражение по гражданским лицам. Один местный житель получил ранения. Ещё один — 14-летний мальчик Фейсал Халид Мухаммад — погиб», — заявил Боренков.

Он подчеркнул, что дальнейшую эскалацию конфликта удалось предотвратить только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих. Они также обеспечили выход американской колонны в направлении пункта базирования в районе населённого пункта Химо на северо-востоке Сирии.

При этом в пресс-службе возглавляемой США международной коалиции заявили, что американские солдаты применили оружие в рамках самообороны. Сообщается, что военные изначально сделали несколько предупреждений, попытавшись разрядить обстановку, однако неизвестные якобы первыми открыли огонь. По словам официального представителя коалиции полковника Майлза Кэггинса, в результате инцидента пострадал один американский военнослужащий, который поцарапался о своё оружие.

Update: At the Qamishli incident, one U.S. Soldier had a minor superficial scratch while operating their equipment. The Soldier is back at work. | Di bûyera xala kontrolê de, leşkerekî Amerîkî di dema bikaranîna amûrê bi awayekî gelekî sivik birîn bû. Niha vegeriya ser karê xwe. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) February 12, 2020

Вместе с тем телеканал RT Arabic опубликовал видео, на котором зафиксирована словесная перепалка с участием американских солдат и местного жителя, у которого в руках находится скомканный флаг США.

«Миссия России и Турции в Сирии будет успешно реализована»

В Идлибской зоне деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооружённых формирований, а также обострение, связанное со взаимными обстрелами сирийских и турецких подразделений. Вместе с тем сирийским войскам удалось установить контроль над участком важной автострады М5, нанеся поражение террористам «Хайат Тахрир аш-Шам»* и союзным им группировкам.

«Тем самым создана зона безопасности, предусмотренная российско-турецким Меморандумом от 17 сентября 2018 г. Действия правительственных сил позволили нейтрализовать атаки террористов и прекратить гибель мирного населения вследствие их регулярных нападений и обстрелов», — подчеркнули в Центре по примирению враждующих сторон.

«Операция сирийской армии носила вынужденный характер и была обусловлена тем, что турецкой стороне не удалось выполнить соответствующие положения сочинского Меморандума о создании демилитаризованной зоны вдоль границ зоны деэскалации Идлиб», — отметили в ЦПВС.

На этом фоне в России отвергли обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о якобы нанесённых российскими и сирийскими военными ударах по мирным жителям в провинции Идлиб.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что правительственные войска атакуют исключительно террористические формирования, но не гражданских лиц. Он также указал на то, что Анкара не придерживается взятых на себя обязательств по сочинским договорённостям.

«Сейчас мы по-прежнему с сожалением констатируем, что эти группировки из Идлиба наносят удары по сирийским войскам, а также осуществляют агрессивные действия в отношении наших военных объектов», — пояснил Песков.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова добавила, что Москва не намерена отказываться от сотрудничества с Анкарой по теме урегулирования ситуации в Идлибе. По её словам, на данный момент формируется график очередных контактов российских и турецких представителей по межведомственной линии.

Наряду с этим в Минобороны России назвали не соответствующими действительности заявления Турции о якобы нападении российских военных на мирных жителей в Идлибской зоне деэскалации, а также опровергли сообщения о массовых потоках беженцев из этой провинции. В ведомстве отметили, что деятельность российской стороны осуществляется исключительно на основе сочинских соглашений и указали на реальную причину кризиса в Идлибе — невыполнение Анкарой своих обязательств по разделению террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» и боевиков сирийской оппозиции.

«Главной задачей России и Турции в САР было и остаётся искоренение обосновавшихся на её территории международных террористических группировок для возвращения сирийцам мирной жизни. Убеждены, что, не поддаваясь на провокации террористов и избегая несогласованных скоропалительных решений, данная миссия России и Турецкой Республики будет успешно реализована», — добавили в Минобороны.

Кроме того, посольство России в Анкаре опубликовало в Twitter пост с двумя иллюстрациями. На первой приведена фотография госсекретаря США Майка Помпео с его цитатой в связи с гибелью турецких солдат в Идлибе: «Мы рядом с нашим союзником по НАТО Турцией, которая потеряла в этой атаке своих военных».

На втором фото приведена инфографика турецкого государственного информагентства Anadolu об американской военной помощи отрядам народной самообороны курдов (YPG), которых в Турции считают террористической организацией, связанной с запрещённой в республике Рабочей партии Курдистана. Публикацию сопровождает подпись: «Судите сами».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.