В Турции заявили о нейтрализации 51 сирийского военного в Идлибе

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Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 51 военного сирийской армии, а также уничтожении двух танков в Идлибе.
В Турции заявили о нейтрализации 51 сирийского военного в Идлибе
  • Reuters

«Согласно последней информации, полученной из различных источников в Идлибе, был нейтрализован 51 военный режима (президента Сирии Башара Асада. — RT), уничтожены два танка, одна зенитная установка, один склад боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял решение объявить о новых шагах по Сирии после того, как военные Турции попали под обстрел в Идлибе.

10 февраля в Министерстве обороны Турции заявили, что при обстреле на севере сирийского Идлиба погибли пять военных, ещё пятеро получили ранения.

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