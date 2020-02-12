В Турции заявили о нейтрализации 51 сирийского военного в Идлибе

Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 51 военного сирийской армии, а также уничтожении двух танков в Идлибе.

«Согласно последней информации, полученной из различных источников в Идлибе, был нейтрализован 51 военный режима (президента Сирии Башара Асада. — RT), уничтожены два танка, одна зенитная установка, один склад боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял решение объявить о новых шагах по Сирии после того, как военные Турции попали под обстрел в Идлибе.

10 февраля в Министерстве обороны Турции заявили, что при обстреле на севере сирийского Идлиба погибли пять военных, ещё пятеро получили ранения.