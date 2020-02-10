Турция нанесла удар по позициям сирийской армии

Минобороны Турции заявило об уничтожении 101 цели армии Сирии в ответ на обстрел турецких военных в сирийском Идлибе.

«Согласно последней информации из различных источников, в ответ были нанесены удары по 115 целям режима (президента Сирии Башара Асада. — RT). Была нейтрализована 101 цель режима, а также три танка, две артиллерийские позиции и один вертолёт», — приводит NTV сообщение турецкого Минобороны.

Ранее представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун заявил об ответных ударах после обстрела турецких военнослужащих в сирийском Идлибе.

Как заявляли в Анкаре, пять турецких военнослужащих погибли и ещё пять были ранены в результате инцидента.