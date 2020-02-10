В Турции заявили об ответном ударе после атаки на военных в Идлибе
- Reuters
Об этом заявил представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.
В сообщении в Twitter он назвал обстрел турецких военнослужащих «вероломным нападением, которое было нацелено не только на Турцию, но и на всё международное сообщество».
Ранее сообщалось, что пять турецких военнослужащих погибли и ещё пять были ранены в результате обстрела на севере Идлиба. Данную информацию предоставило Министерство национальной обороны Турции.