Эрдоган анонсировал новые шаги по Сирии в ответ на обстрел в Идлибе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявит о новых шагах по Сирии после того, как военные Турции попали под обстрел в Идлибе.

Как заявил глава государства, за атаки на турецких военных придётся «заплатить большую цену». Об этом сообщает Anadolu.

«Завтра я объявлю шаги, которые мы предпримем», — сказал он во время выступления в Анкаре.

10 февраля в Министерстве обороны Турции заявили, что при обстреле на севере сирийского Идлиба погибли пять военных, ещё пятеро получили ранения.

После этого Турция нанесла ответные удары. По данным военных, была уничтожена 101 цель армии Сирии.