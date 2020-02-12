«Хроническое невыполнение обязательств»: в России указали на ответственность Турции за эскалацию напряжённости в Сирии

Обострение обстановки в Сирии произошло из-за невыполнения Турцией своих обязательств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В Минобороны РФ подчеркнули, что Анкара не провела размежевание террористов «Джабхат ан-Нусры»* и боевиков умеренной оппозиции в Идлибе.

Минобороны России опровергло заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что РФ и Сирия наносят удары по мирным жителям в районе зоны деэскалации «Идлиб». В сообщении оборонного ведомства говорится, что российские специалисты работают только на основе достигнутых в Сочи соглашений.

«Заявления турецких представителей о якобы «нападении российских военных на мирных жителей» в зоне деэскалации «Идлиб» не соответствуют действительности. Деятельность российских военнослужащих и, прежде всего, российского Центра примирения враждующих сторон в идлибской зоне деэскалации осуществляется исключительно на основе сочинских соглашений», — заявили в Минобороны.

Ранее Эрдоган сказал, что Россия и Сирия якобы наносят удары по мирным гражданам в Идлибе, чтобы вынудить людей уйти к турецкой границе. Эти заявления опроверг и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, — удары, которые преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда», — сказал он.

Стоит отметить, что официальные представители Турции в последнее время выступают с обвинениями в адрес России и правительства Сирии в связи с обстановкой в арабской республике. В районе Идлиба действительно фиксируется серьёзная эскалация обстановки, однако, как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, причиной тому послужило невыполнение Турцией своих обязательств.

«Причины нынешней деградации мы видим в хроническом невыполнении Турцией своих обязательств по сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года и переброске Анкарой подконтрольных отрядов так называемой умеренной вооруженной оппозиции на северо-восток Сирии, в зону операции «Источник мира», и в Ливию», — сказала она в ходе брифинга.

Как пояснили в Минобороны, Анкара не выполняет свои обязательства по размежеванию террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* и боевиков сирийской оппозиции.

«Реальной причиной кризиса в идлибской зоне деэскалации является, к сожалению, невыполнение нашими турецкими коллегами своих обязательств по разделению боевиков умеренной оппозиции и заполнивших эти районы террористов «Джабхат ан-Нусры» и «Хурас ад-Динк», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Помимо этого, в российском Минобороны сообщили, что вооружение на территорию Идлиба попадает через сирийско-турецкую границу.

Ранее, 12 февраля, президент России Владимир Путин и Эрдоган обсудили сирийское урегулирование в ходе телефонной беседы. Об этом говорится на сайте пресс-службы Кремля.

«Продолжено обсуждение различных аспектов урегулирования сирийского кризиса, прежде всего в контексте обострения обстановки в идлибской зоне деэскалации. Отмечена важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договорённостей, включая сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года», — говорится на сайте Кремля.

Также отмечается, что «условлено о проведении дополнительных контактов по линии соответствующих ведомств» Москвы и Анкары.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в скором времени в Москву из Анкары выедет делегация, которая будет обсуждать обстановку в Идлибе.

«Сегодня наш президент говорил со своим российским коллегой Путиным. В ближайшее время наша делегация поедет в Москву. У нас недавно была делегация из России. Мы продолжаем работать вместе. Мы пытаемся обеспечить перемирие (в Идлибе), но если никакого решения по итогам переговоров с РФ не выйдет, мы будем действовать по собственному усмотрению», — сказал Чавушоглу.

AFP

© Muhammad Haj Kadour

Обстановка в Идлибе

Зона деэскалации «Идлиб» — последний крупный очаг терроризма в Сирии. Этот регион находится под контролем группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* и лояльных им формированиям. Также там сконцентрированы незаконные вооружённые отряды оппозиции — задача по отмежеванию их от террористов была возложена на Турцию.

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Как несколькими днями ранее отметил глава МИД России Сергей Лавров, Анкара не выполнила это обязательство.

«К сожалению, на данном этапе турецкая сторона не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые были призваны разрешить проблему Идлиба в корне. Первое — отмежевать ту вооруженную оппозицию, которая сотрудничает с турками и готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов «Джабхат ан-Нусры», которая мимикрировала в «Хайат Тахрир аш-Шам», — сказал он в интервью «Российской газете».

Второе обязательство, которое не выполнила Турция, — создание внутри Идлиба 10—20-километровой демилитаризованной полосы, добавил Лавров.

Как отмечали в МИД РФ, обстановка в регионе обострилась с середины декабря 2019 года. В результате этой эскалации также погибли и российские военные специалисты. Регулярно боевики предпринимают попытки перейти в наступление на позиции сирийских войск, атакуют мирных граждан.

В свою очередь, сирийские войска активизировали свои действия по освобождению населённых пунктов и объектов инфраструктуры в этом регионе от боевиков.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.