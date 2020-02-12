МИД России обвинил Турцию в обострении ситуации в Идлибе

Москва считает причиной обострения ситуации в сирийском Идлибе невыполнение Анкарой своих обязательств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По её словам, обстановка там накалилась до предела: боевики беспрецедентно нарастили атаки, в результате за последний месяц погибли 150 мирных жителей, 300 пострадали, а среди военнослужащих САР потери составили свыше 400 убитыми и 900 ранеными.

«Причины нынешней деградации видим в хроническом невыполнении Турцией своих обязательств по сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года», — сказала Захарова.

Она также указала на переброску турецкой стороной подконтрольных отрядов «умеренной» вооружённой оппозиции на северо-восток Сирии, в зону операции «Источник мира», и в Ливию.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону урегулирование кризиса в контексте обострения обстановки в идлибской зоне деэскалации.