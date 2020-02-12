Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Идлибе
- РИА Новости
«Отмечена важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договорённостей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.
Стороны договорились о проведении дополнительных контактов по линии соответствующих ведомств.
Ранее Эрдоган заявил, что число погибших турецких военных в сирийском Идлибе за последние дни возросло до 14, ранения получили 45 человек.
Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 51 военного сирийской армии, а также об уничтожении двух танков в Идлибе.
В МИД Сирии осудили увеличение военного присутствия Турции в Идлибе. Ведомство призвало международное сообщество «принять шаги по сдерживанию агрессивного поведения» Анкары.