Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Идлибе

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RT
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом урегулирование сирийского кризиса в контексте обострения обстановки в идлибской зоне деэскалации. Об этом информирует пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по просьбе турецкой стороны.
Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Идлибе
  • РИА Новости

«Отмечена важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договорённостей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.

Стороны договорились о проведении дополнительных контактов по линии соответствующих ведомств.

Ранее Эрдоган заявил, что число погибших турецких военных в сирийском Идлибе за последние дни возросло до 14, ранения получили 45 человек.

Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 51 военного сирийской армии, а также об уничтожении двух танков в Идлибе.

В МИД Сирии осудили увеличение военного присутствия Турции в Идлибе. Ведомство призвало международное сообщество «принять шаги по сдерживанию агрессивного поведения» Анкары.

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