Эрдоган заявил о 14 погибших турецких военных в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших турецких военных в сирийском Идлибе за последние дни возросло до 14, ранения получили 45 человек.

Об этом сообщает Hurriyet.

По словам президента, ответственность за ситуацию в регионе лежит в том числе на «силах режима».

«Мы нанесём удар по силам режима повсюду в Идлибе, не ограничиваясь сочинским меморандумом, в случае малейшего ущерба нашим солдатам в пунктах наблюдения или где-либо ещё», — приводит издание слова главы государства.

10 февраля в Министерстве обороны Турции заявили, что при обстреле на севере сирийского Идлиба погибли пять военных, ещё пятеро получили ранения.

После этого Турция нанесла ответные удары. По данным военных, была уничтожена 101 цель армии Сирии.

11 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новые шаги по Сирии в ответ на обстрел в Идлибе.