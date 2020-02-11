SANA: МИД Сирии осудил действия Турции в Идлибе и Алеппо

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В МИД Сирии осудили увеличение военного присутствия Турции в Идлибе. Ведомство призвало международное сообщество «принять шаги по сдерживанию агрессивного поведения» Анкары.
SANA: МИД Сирии осудил действия Турции в Идлибе и Алеппо
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

«Турецкое правительство продолжает агрессию против суверенитета и неприкосновенности земель Сирийской Арабской Республики, размещая дополнительные силы в Идлибе и Алеппо», — цитирует официальный источник в МИД Сирии агентство SANA.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что поступает информация, согласно которой у идлибской зоны деэскалации в Сирии развёртываются турецкие войска, которые вступают в боестолкновения с подразделениями сирийской армии.

10 февраля в Министерстве обороны Турции заявили, что при обстреле на севере сирийского Идлиба погибли пять военных, ещё пятеро получили ранения.

После этого Турция нанесла ответные удары. По данным военных, была уничтожена 101 цель армии Сирии.

11 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новые шаги по Сирии в ответ на обстрел в Идлибе.

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