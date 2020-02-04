Лавров: поступает информация о турецких войсках у идлибской зоны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о поступлении информации, согласно которой у идлибской зоны в Сирии развёртываются турецкие войска, которые вступают в боестолкновения с подразделениями сирийской армии.

«Поступает информация о развёртывании турецких войск у идлибской зоны, о том, что начинаются боестолкновения между ними и подразделениями сирийской армии», — сказал Лавров в беседе с «Российской газетой».

Российские военные отслеживают ситуацию, отметил он.

«По нашим данным, о которых Генеральный штаб уже сообщал, турецкие военные выдвигались на определённые объекты внутри идлибской зоны деэскалации, не предупредив об этих передвижениях. Поэтому мы не смогли предупредить сирийскую армию», — сказал министр, подчеркнув, что удары были нанесены, а Турция грозится предпринять ответные действия.

Лавров подытожил, что «это всё, конечно, весьма и весьма печально».

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие войска в ночь на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.

По последним данным, в результате обстрела погибли восемь человек, трое из которых — гражданские.