Лавров: поступает информация о турецких войсках у идлибской зоны
- РИА Новости
«Поступает информация о развёртывании турецких войск у идлибской зоны, о том, что начинаются боестолкновения между ними и подразделениями сирийской армии», — сказал Лавров в беседе с «Российской газетой».
Российские военные отслеживают ситуацию, отметил он.
«По нашим данным, о которых Генеральный штаб уже сообщал, турецкие военные выдвигались на определённые объекты внутри идлибской зоны деэскалации, не предупредив об этих передвижениях. Поэтому мы не смогли предупредить сирийскую армию», — сказал министр, подчеркнув, что удары были нанесены, а Турция грозится предпринять ответные действия.
Лавров подытожил, что «это всё, конечно, весьма и весьма печально».
По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие войска в ночь на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.
По последним данным, в результате обстрела погибли восемь человек, трое из которых — гражданские.