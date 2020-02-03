ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии

Турецкие войска в ночь с 2 на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных. Об этом информирует российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Подразделения турецких войск в тёмное время суток с 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населённого пункта Серакаб», — заявили в ЦПВС.

В сообщении говорится, что несколько турецких военных были ранены. Российская и турецкая стороны поддерживают связь, организованы мероприятия по эвакуации раненых в Турцию.

Ранее Министерство обороны Турции заявило о гибели четырёх военных и ранении ещё девяти в результате обстрела их позиций в Идлибе. Турецкая сторона утверждает, что обстрел вела сирийская армия, несмотря на то что была уведомлена о позициях военных Турции.

Позже турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских военнослужащих.