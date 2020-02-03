ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии
- РИА Новости
«Подразделения турецких войск в тёмное время суток с 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населённого пункта Серакаб», — заявили в ЦПВС.
В сообщении говорится, что несколько турецких военных были ранены. Российская и турецкая стороны поддерживают связь, организованы мероприятия по эвакуации раненых в Турцию.
Ранее Министерство обороны Турции заявило о гибели четырёх военных и ранении ещё девяти в результате обстрела их позиций в Идлибе. Турецкая сторона утверждает, что обстрел вела сирийская армия, несмотря на то что была уведомлена о позициях военных Турции.
Позже турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских военнослужащих.