ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии

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RT
Турецкие войска в ночь с 2 на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных. Об этом информирует российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии
  • РИА Новости

«Подразделения турецких войск в тёмное время суток с 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населённого пункта Серакаб», — заявили в ЦПВС.

В сообщении говорится, что несколько турецких военных были ранены. Российская и турецкая стороны поддерживают связь, организованы мероприятия по эвакуации раненых в Турцию.

Ранее Министерство обороны Турции заявило о гибели четырёх военных и ранении ещё девяти в результате обстрела их позиций в Идлибе. Турецкая сторона утверждает, что обстрел вела сирийская армия, несмотря на то что была уведомлена о позициях военных Турции.

Позже турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских военнослужащих.

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