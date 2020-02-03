В Турции заявили о гибели четырёх военных при обстреле в Идлибе

Четыре турецких военных погибли и девять получили ранения в результате обстрела их позиций в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на Минобороны Турции.

Reuters