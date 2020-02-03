В Турции заявили о гибели четырёх военных при обстреле в Идлибе
Четыре турецких военных погибли и девять получили ранения в результате обстрела их позиций в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на Минобороны Турции.
- Reuters
По утверждениям Анкары, обстрел производился сирийской армией.
Отмечается, что один из раненых находится в тяжёлом состоянии.
Ранее турецкое оборонное ведомство заявило, что любые попытки подорвать безопасность в Идлибе получат самый жёсткий ответ.
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