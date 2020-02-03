В Турции заявили о гибели четырёх военных при обстреле в Идлибе

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Четыре турецких военных погибли и девять получили ранения в результате обстрела их позиций в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на Минобороны Турции.
В Турции заявили о гибели четырёх военных при обстреле в Идлибе
  • Reuters

По утверждениям Анкары, обстрел производился сирийской армией.

Отмечается, что один из раненых находится в тяжёлом состоянии.

Ранее турецкое оборонное ведомство заявило, что любые попытки подорвать безопасность в Идлибе получат самый жёсткий ответ.

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