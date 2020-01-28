Турция пообещала ответ на любые угрозы наблюдательным пунктам в Сирии

Короткая ссылка
Анкара готова жёстко ответить на любые угрозы безопасности своим наблюдательным и контрольно-пропускным пунктам в сирийском Идлибе, заявили в Министерстве национальной обороны Турции.
Турция пообещала ответ на любые угрозы наблюдательным пунктам в Сирии
  • Reuters

«Несмотря на объявленное 12 января 2020 года прекращение огня, режим продолжает совершать атаки в Идлибе, убивая невинных гражданских лиц, а также заставляя сотни тысяч людей покидать свои дома и мигрировать в зимних условиях, что создаёт серьёзную гуманитарную проблему», — приводит коммюнике ТАСС.

В Минобороны Турции подчеркнули, что любые попытки подорвать безопасность в Идлибе «получат самый жёсткий ответ в рамках самообороны».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о достигнутой в ходе переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу договорённости продолжить усиленную работу по размежеванию оппозиции и террористов под Идлибом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также призвал российского лидера Владимира Путина содействовать прекращению нападений в зоне деэскалации в Идлибе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить