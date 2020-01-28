Турция пообещала ответ на любые угрозы наблюдательным пунктам в Сирии

Анкара готова жёстко ответить на любые угрозы безопасности своим наблюдательным и контрольно-пропускным пунктам в сирийском Идлибе, заявили в Министерстве национальной обороны Турции.

«Несмотря на объявленное 12 января 2020 года прекращение огня, режим продолжает совершать атаки в Идлибе, убивая невинных гражданских лиц, а также заставляя сотни тысяч людей покидать свои дома и мигрировать в зимних условиях, что создаёт серьёзную гуманитарную проблему», — приводит коммюнике ТАСС.

В Минобороны Турции подчеркнули, что любые попытки подорвать безопасность в Идлибе «получат самый жёсткий ответ в рамках самообороны».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о достигнутой в ходе переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу договорённости продолжить усиленную работу по размежеванию оппозиции и террористов под Идлибом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также призвал российского лидера Владимира Путина содействовать прекращению нападений в зоне деэскалации в Идлибе.