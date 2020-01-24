Эрдоган заявил об идущих к границе Турции 400 тысячах беженцев из Идлиба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что около 400 тыс. беженцев из сирийского Идлиба направляются к турецкой границе.

«Сейчас около 400 тыс. жителей четырёхмиллионного Идлиба двигаются к нашим границам», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

Он отметил, что для беженцев будет построен десятитысячный городок.

Эрдоган добавил, что турецкие власти объявили мобилизацию при участии общества Красного Полумесяца.

Ранее заместитель пресс-секретаря Генсека ООН Эри Канеко сообщила, что международная организация озабочена ситуацией с безопасностью мирного населения в сирийском Идлибе и на сопредельных территориях.