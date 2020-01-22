В ООН озабочены угрозой безопасности для мирных жителей в Идлибе

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Заместитель пресс-секретаря Генсека ООН Эри Канеко сообщила, что международная организация озабочена ситуацией с безопасностью мирного населения в сирийском Идлибе и на сопредельных территориях.
В ООН озабочены угрозой безопасности для мирных жителей в Идлибе
  • Reuters

«В свете нараставших на прошлой неделе боевых действий мы сохраняем глубокую озабоченность в связи с безопасностью 3 млн мирных жителей в Идлибе и на ближайших территориях на северо-западе (Сирии. — RT)», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что угрозы существуют для жителей Западного Алеппо, различных частей Идлиба и северной Хамы.

Ранее сообщалось, что боевики трижды атаковали правительственные войска в идлибской зоне деэскалации в Сирии, все атаки были отбиты.

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