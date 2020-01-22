Боевики трижды атаковали правительственные войска в Идлибе

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Боевики трижды атаковали правительственные войска в идлибской зоне деэскалации в Сирии, все атаки были отбиты.
Боевики трижды атаковали правительственные войска в Идлибе
  • Reuters

«22 января формирования террористической группировки... действующие в провинции Идлиб, трижды атаковали правительственные войска», — приводит РИА Новости слова руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрия Боренкова.

Все три атаки были отбиты.

Боренков добавил, что боевики продолжают обстреливать западные пригороды Алеппо, за прошедшие сутки там погибли 12 и ранены 20 мирных жителей, в том числе женщины и дети.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал российского лидера Владимира Путина содействовать прекращению атак в зоне деэскалации в сирийском Идлибе.

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