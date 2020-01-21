Эрдоган призвал Путина содействовать прекращению атак в Идлибе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал российского лидера Владимира Путина содействовать прекращению атак в зоне деэскалации в сирийском Идлибе.
Эрдоган призвал Путина содействовать прекращению атак в Идлибе
  • Reuters

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, диалог на тему содействия прекращению атак состоялся между главами государств на полях международной конференции по Ливии в Берлине.

«Наш президент привёл Путину статистические данные и объяснил всю серьёзность обстановки (в Идлибе. — RT). Во время встречи он откровенно и открыто рассказал господину Путину, что нападения обязательно должны прекратиться. С таким же призывом мы обратились к международному сообществу», — цитирует его ТАСС.

19 января в Берлине прошли переговоры Путина и Эрдогана. 

В ходе встречи российский лидер заявил, что Москва и Анкара научились находить приемлемые для обеих сторон компромиссы, что является примером конструктивного сотрудничества.

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