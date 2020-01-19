В Сирии около 100 человек погибли при атаках боевиков с 16 января 

В Сирии в результате атак боевиков начиная с 16 января погибли 47 сирийских военнослужащих и 51 мирный житель.

Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, позиции сирийских войск в зоне деэскалации в Идлибе с 16 января были атакованы боевиками 16 раз. Также за это время террористы совершили обстрелы мирных населённых пунктов 253 раза.

«Такого обострения обстановки не наблюдалось с мая 2019 года. Всего с 16 января текущего года в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 военнослужащих Сирийской арабской армии, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей», — сообщил Боренков.

Ранее в ЦПВС заявили, что основную ответственность за обострение ситуации в зоне деэскалации в Идлибе несут боевики террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.