ЦПВС назвал виновных в обострении ситуации в Идлибе

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В российском Центре по примирению враждующих сторон заявили, что основную ответственность за обострение ситуации в зоне деэскалации в Идлибе несут боевики террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*.
ЦПВС назвал виновных в обострении ситуации в Идлибе
  • Reuters

«Основную ответственность за обострение ситуации несёт террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», численность которой на территории идлибской зоны деэскалации без учёта иностранных наёмников составляет не менее 20 тыс. боевиков», — сказал Боренков.

Он также сообщил, что 17 января до 50 боевиков при поддержке танков и БМП атаковали позиции сирийской армии.

После этого боевики отошли к ближайшим населённым пунктам, но 18 января бои продолжились.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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