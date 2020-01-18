ЦПВС назвал виновных в обострении ситуации в Идлибе
- Reuters
«Основную ответственность за обострение ситуации несёт террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», численность которой на территории идлибской зоны деэскалации без учёта иностранных наёмников составляет не менее 20 тыс. боевиков», — сказал Боренков.
Он также сообщил, что 17 января до 50 боевиков при поддержке танков и БМП атаковали позиции сирийской армии.
После этого боевики отошли к ближайшим населённым пунктам, но 18 января бои продолжились.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.