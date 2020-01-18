ЦПВС сообщил о новых атаках боевиков на армию Сирии
- Reuters
Об этом на брифинге сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
«В 21:20 17 января в районе населённого пункта Абу-Джреф бандгруппа численностью до 50 боевиков при поддержке БМП и шести танков атаковала позиции Сирийской арабской армии», — заявил он.
По его словам, затем положение по переднему краю обороны сирийской армии было восстановлено, боевики отошли к ближайшим населённым пунктам.
«В течение 18 января боестолкновения в указанном районе продолжились», — отметил он.
Накануне в ЦПВС сообщили об атаках боевиков на позиции ВС Сирии.