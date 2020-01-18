ЦПВС сообщил о новых атаках боевиков на армию Сирии

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В Сирии накануне группа боевиков численностью до 50 человек при помощи боевых машин пехоты и шести танков атаковала позиции сирийских военных в районе Абу-Джреф, 18 января бои в указанном районе продолжились.
ЦПВС сообщил о новых атаках боевиков на армию Сирии
  • Reuters

Об этом на брифинге сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«В 21:20 17 января в районе населённого пункта Абу-Джреф бандгруппа численностью до 50 боевиков при поддержке БМП и шести танков атаковала позиции Сирийской арабской армии», — заявил он.

По его словам, затем положение по переднему краю обороны сирийской армии было восстановлено, боевики отошли к ближайшим населённым пунктам.

«В течение 18 января боестолкновения в указанном районе продолжились», — отметил он.

Накануне в ЦПВС сообщили об атаках боевиков на позиции ВС Сирии.

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