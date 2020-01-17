В ЦПВС сообщили об атаках боевиков на позиции ВС Сирии

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что около 50 боевиков было уничтожено Вооружёнными силами САР при атаках на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
В ЦПВС сообщили об атаках боевиков на позиции ВС Сирии
  • © Marko Djurica
  • Reuters

Он сообщил, что боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* при поддержке других незаконных вооружённых формирований начиная с 21:40 16 января предпринимали атаки с целью прорыва позиций правительственных сил в районе нескольких населённых пунктов провинций Идлиб и Алеппо.

«При отражении атак уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулемётами и один «джихадмобиль», — рассказал Боренков.

Он также заявил, что 17 января боевики, используя БПЛА, нанесли удар по позиции правительственных войск в районе Академии Асада в городе Алеппо.

«Двое сирийских военнослужащих погибли, ещё четверо получили ранения. Всего в ходе боестолкновений с боевиками незаконных вооружённых формирований за прошедшие сутки погибли 12 и ранены 24 военнослужащих Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики», — добавил Боренков.

15 января ФАН сообщало, что российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала 38 фактов нарушения режима прекращения огня за сутки.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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