Около 150 боевиков попытались атаковать позиции сирийской армии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков заявил, что примерно 150 боевиков попытались атаковать позиции сирийской армии в провинции Идлиб.

Об этом говорится в сообщении, поступившем RT.

«15 января боевики численностью до 150 человек при поддержке около 20 пикапов с крупнокалиберными пулемётами в очередной раз предприняли попытку наступления на позиции сирийской армии в направлении населённых пунктов Малька и Эт-Тах провинции Идлиб», — указал он.

Как отметил Боренков, огнём из танков и артиллерии вооружённые группировки были остановлены и боевики отошли на исходные рубежи.

15 января ФАН сообщало, что российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала 38 фактов нарушения режима прекращения огня за сутки.