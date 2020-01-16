Около 150 боевиков попытались атаковать позиции сирийской армии

Короткая ссылка
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков заявил, что примерно 150 боевиков попытались атаковать позиции сирийской армии в провинции Идлиб.
Около 150 боевиков попытались атаковать позиции сирийской армии
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении, поступившем RT.

«15 января боевики численностью до 150 человек при поддержке около 20 пикапов с крупнокалиберными пулемётами в очередной раз предприняли попытку наступления на позиции сирийской армии в направлении населённых пунктов Малька и Эт-Тах провинции Идлиб», — указал он.

Как отметил Боренков, огнём из танков и артиллерии вооружённые группировки были остановлены и боевики отошли на исходные рубежи.

15 января ФАН сообщало, что российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала 38 фактов нарушения режима прекращения огня за сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить