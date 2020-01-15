Россия зафиксировала 38 нарушений в Сирии за сутки

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Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала 38 фактов нарушения режима прекращения огня за сутки.
Россия зафиксировала 38 нарушений в Сирии за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень, опубликованный на сайте Министерства обороны России.

«Российской частью представительства зафиксировано 38 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб — 20, Латакия — семь, Алеппо — шесть, Хама — пять», — отметили в Минобороны.

В ведомстве также уточнили, что турецкая сторона зафиксировала 31 случай нарушения перемирия в провинциях Идлиб, Алеппо, Хама и Латакия.

30 декабря Минобороны сообщало о 34 нарушениях в Сирии за сутки.

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