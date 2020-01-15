Россия зафиксировала 38 нарушений в Сирии за сутки

Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала 38 фактов нарушения режима прекращения огня за сутки.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень, опубликованный на сайте Министерства обороны России.

«Российской частью представительства зафиксировано 38 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб — 20, Латакия — семь, Алеппо — шесть, Хама — пять», — отметили в Минобороны.

В ведомстве также уточнили, что турецкая сторона зафиксировала 31 случай нарушения перемирия в провинциях Идлиб, Алеппо, Хама и Латакия.

30 декабря Минобороны сообщало о 34 нарушениях в Сирии за сутки.