Россия зафиксировала 38 нарушений в Сирии за сутки
- Reuters
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень, опубликованный на сайте Министерства обороны России.
«Российской частью представительства зафиксировано 38 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб — 20, Латакия — семь, Алеппо — шесть, Хама — пять», — отметили в Минобороны.
В ведомстве также уточнили, что турецкая сторона зафиксировала 31 случай нарушения перемирия в провинциях Идлиб, Алеппо, Хама и Латакия.
30 декабря Минобороны сообщало о 34 нарушениях в Сирии за сутки.