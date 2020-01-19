В Берлине начались переговоры Путина и Эрдогана

В Берлине начались переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт ТАСС.

На встрече с турецким коллегой Путин положительно оценил шаги России и Турции для достижения перемирия в Ливии, которые, по его мнению, создали предпосылки для многосторонней встречи в Берлине.

«Мы с вами, на мой взгляд, сделали очень хороший шаг во время встречи в Стамбуле, призвали ливийские стороны прекратить огонь, прекратить боевые действия, и, несмотря на то что определённые инциденты имеют место, всё-таки обе стороны прислушались к нашему призыву, и крупномасштабные боевые действия прекращены», — подчеркнул он.

Эрдоган, в свою очередь, отметил, что для соблюдения мира в этой стране необходимо, чтобы командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прекратил свою агрессивную политику.

Ранее сообщалось о прибытии Путина в Берлин.

В международной конференции по Ливии примут участие Хафтар и руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, а также глава Госдепартамента США Майк Помпео, представители Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Конго, Италии, Египта, Алжира и международных организаций.