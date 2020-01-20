«Согласован достаточно подробный документ»: как прошла конференция по Ливии в Берлине

В Берлине завершилась международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. По словам и.о. главы МИД России Сергея Лаврова, мероприятие было полезным, но разногласия между участниками ливийского конфликта сохраняются. В итоговом коммюнике стороны подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Ливии. Мировые лидеры также призвали сохранить запрет на поставку оружия в страну и заявили о необходимости гарантировать безопасность нефтяных объектов.

Участники прошедшей в Берлине конференции по урегулированию в Ливии договорились не вмешиваться во внутренние дела этого государства.

«Мы привержены невмешательству в вооруженный конфликт или внутренние дела Ливии, призываем всех международных акторов делать то же самое», — приводит РИА Новости выдержку из коммюнике, принятого по итогам встречи.

Во встрече участвовали Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США Майк Помпео и другие первые лица.

Лидеры признали центральную роль ООН в продвижении внутриливийского урегулирования и выразили поддержку Миссии поддержки ООН в Ливии.

«Мы вновь подтверждаем нашу строгую приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и национальному единству Ливии. Только ведомый ливийцами политический процесс может закончить конфликт и принести стабильный мир», — говорится в документе.

В коммюнике также указано, что миру и безопасности в Ливии угрожают такие факторы, как внешнее вмешательство, общая нестабильность в стране и расколы в государственных институтах, распространение оружия и «хищническая» экономика. Активность ряда запрещённых вооружённых группировок привела к всплеску волны миграции и ухудшению гуманитарной ситуации в Ливии, отмечается в заявлении.

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«Мы привержены тому, чтобы помогать ливийцам в борьбе с этими структурными проблемами в государственном управлении и безопасности», — гласит итоговый документ.

В дополнение к этому, подписанты также выразили поддержку эмбарго на поставку оружия в Ливию и призвали всех акторов не предпринимать действий, которые идут вразрез с этой мерой. Кроме того, они призвали прекратить перемещение военной техники и войск по территории страны и заявили о необходимости гарантировать безопасность нефтяных объектов Ливии.

«Национальная нефтяная корпорация является единственной независимой и законной нефтяной компанией Ливии в соответствии с резолюциями 2259 и 2441 Совета Безопасности ООН. Мы настоятельно призываем все стороны гарантировать безопасность её объектов и воздержаться от любых враждебных действий в отношении нефтяной инфраструктуры», — приводит фрагмент итогового коммюнике ТАСС.

Помимо этого, участники встречи призвали сформировать единое и эффективное правительство Ливии, возобновить мирные переговоры для завершения переходного периода.

«Мы призываем все ливийские стороны возобновить ведомый ливийцами политический процесс под эгидой миссии ООН по поддержке Ливии (UNSMIL), вовлекаясь в него конструктивно, открывая путь окончанию переходного периода путем свободных, справедливых, инклюзивных и заслуживающих доверия парламентских и президентских выборов», — гласит коммюнике.

Отдельно присутствовавшие на конференции лидеры упомянули необходимость создать в Ливии единую армию, полицию и силовые структуры, управлять которыми стали бы гражданские власти.

«Решать в конечном итоге самим ливийцам»

Как заявил по итогам конференции и.о. главы МИД Сергей Лавров, мероприятие оказалось полезным, но разногласия между сторонами внутриливийского конфликта сохраняются.

«В целом мы считаем конференцию весьма полезной. Понятно, что решать в конечном итоге самим ливийцам. Понятно, что завязать устойчивый, серьёзный диалог между ними пока не получается, слишком велики различия в подходах», — сказал он.

По его словам, оформленные в итоговом коммюнике планы «пополняют копилку идей», направленных на то, чтобы ливийские стороны смогли согласовать условия и сесть за стол переговоров.

Лавров отметил, что согласован «достаточно подробный документ», в котором содержатся рекомендации и предложения о том, как преодолевать нынешний ливийский кризис.

По словам Лаврова, итоговый документ будет направлен в Совет Безопасности ООН, где документ изучат и оценят.

«Президент Путин изложил нашу позицию и подчеркнул, что при рассмотрении этих рекомендаций, которые были одобрены в Берлине, в Совете безопасности ООН мы, конечно, будем учитывать мнение ливийцев», — уточнил и.о. главы МИД России.

Лавров также указал, что в ходе встречи ливийские стороны договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ООН военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия.

Он отметил, что всё, что все, что вошло в план конкретных рекомендаций, впоследствии быть одобрено ливийскими сторонами.

Как подчеркнул Лавров, на берлинскую конференцию по настоянии России были приглашены лидеры двух противоборствующих центров власти в Ливии — глава Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.

Вместе с тем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что активного участия в основных мероприятия конференции Саррадж и Хафтар не приняли из-за сохраняющихся противоречий.

«Разногласия между ними настолько велики, что они сейчас не разговаривают друг с другом. Они не были частью конференции, но они присутствовали в Берлине, хотя находились в разных помещениях», — цитирует канцлера ТАСС.

Меркель добавила, что провела две отдельные встречи с обоими представителями Ливии и выяснила, что «один ожидает от другого, что тот будет всё соблюдать».

Говоря об итогах мероприятия, канцлер выразила надежду, что конференция даст шанс на продолжение перемирия в Ливии.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что в ближайшие дни в Женеве соберётся военный комитет по урегулированию в Ливии.

Также присутствовавший на конференции госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча по Ливии в Берлине была продуктивной.

«Сегодня в Берлине состоялся продуктивный диалог с моими коллегами, сосредоточенный на поисках политического решения в Ливии​​​. Мы поддерживаем народ Ливии в его работе над строительством успешного будущего, свободного от насилия и иностранного вмешательства», — написал Помпео в Twitter.

Встреча Путина и Эрдогана

Отметим, что перед конференцией состоялась двусторонняя встреча глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе этой беседы российский президент отметил, что перемирие в Ливии является хорошим результатом работы двух лидеров.

«Мы с вами, на мой взгляд, сделали очень хороший шаг во время встречи в Стамбуле, призвали ливийские стороны прекратить огонь, прекратить боевые действия, и несмотря на то что определенные инциденты имеют место до сих пор, все-таки обе стороны прислушались к нашему призыву, и крупномасштабные боевые действия прекращены», — сказал Путин Эрдогану.

Российский лидер также выразил поддержку инициативе Ангелы Меркель по ливийскому урегулированию. По словам президента, ситуация в этом стране беспокоит «и ливийские стороны» и «руководителей стран, которые близки к этому региону».

«Это беспокоит, безусловно, и всю Европу, потому что через ливийские ворота, широко распахнутые после убийства Каддафи, хлынул поток беженцев в Европу и с Ближнего Востока, и из Африки», — отметил российский лидер.

Встреча Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

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Конфликт в Ливии

Обострение ситуации в Ливии началось в 2011 году на фоне противостояния легитимного правительства Муаммара Каддафи и переходного национального совета, поддержку которому оказывали США и союзники Вашингтона.

Конфликт привёл к интервенции со стороны государств НАТО, за которыми последовала серия военных операций, поспособствовавшая захвату почти всей территории страны оппонентами Каддафи. Сам полковник, де-факто правивший страной с 1969 года, был убит.

Вслед за этими событиями власть в Ливии стали представлять два противоборствующих между собой центра. Одним из них является правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем, признанное мировым сообществом. Второе — временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, на стороне которого выступает генерал Халифа Хафтар и его Ливийская национальная армия.

В апреле 2019 года военачальник повёл наступление на столицу Ливии — Триполи. В этом городе располагается противостоящее Хафтару правительство национального согласия.

В конце декабря 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между Анкарой и ливийским ПНС.

Предшествующее этому соглашение было одобрено в конце ноября. В рамках договорённости предусмотрено, в частности, обучение и подготовка военнослужащих, укрепление отношений между военными двух стран.

Сразу после утверждения Эрдоганом меморандума ПНС официально запросило у Турции военную помощь. В начале января турецкий парламент разрешил отправить в Ливию войска.

В свою очередь, Россия неоднократно призывала прекратить конфликт в Ливии. Как выразился в апреле 2019 года глава МИД Сергей Лавров, «затянувшийся кризис в Ливии — прямое следствие нелегитимного военного вмешательства НАТО».

В начале января Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры и призвали Ливийскую национальную армию и правительство национального согласия установить в полночь 12 января режим прекращения огня. Противоборствующие стороны позднее объявили о прекращении боевых действий, предупредив о реакции в случае нарушения режима тишины.

После вступления режима остановки огня в силу руководители ЛНА и ПНС — Хафтар и Саррадж — прибыли в Москву для переговоров. Соглашение по итогам встречи подписали не все стороны — документ поддержали председатель государственного совета Ливии Халед Мишри и возглавляющий ПНС Саррадж. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение.

Как сказал позднее глава российского МИД Сергей Лавров, в этом нет ничего драматичного.

«Мы не драматизируем эту ситуацию, такое уже случалось и в прошлом», — сказал глава МИД, выступая на конференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели. Министр указал, что Москва рассматривает прошедшую встречу как вклад в берлинскую конференцию по Ливии.

Отметим, что на фоне январских событий в Ливии остановилась отгрузка нефти. С распоряжением заблокировать порты выступил командующий ЛНА Хафтар. Ранее к этому призывали ливийские племена и общественные организации, которые видели в блокировке нефтяных терминалов протест против действий правительство национального согласия, заседающего в Триполи.

Национальная нефтяная компания Ливии объявила чрезвычайное положение и заявила, что остановка отгрузки нефти приведёт к потерям её добычи в размере 800 тыс. баррелей в сутки. Финансовые убытки организация оценила в $55 млн в день.