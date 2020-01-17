В МИД России рассказали о расхождении позиций с США по Ливии
- Reuters
«Позиции по многим аспектам нынешнего ливийского обострения, включая первопричины происходящего, включая что и как делается в Ливии — эти позиции между Москвой и Вашингтоном очень сильно расходятся, и мы не видим готовности с американской стороны конструктивно воспринимать нашу логику и предлагаемые нами решения», — цитирует дипломата РИА Новости.
Рябков выразил сожаление в связи с недопониманием между Россией и США и пообещал донести подход и логику Москвы до американских коллег.
Он также заявил, что Берлинская конференция по Ливии, запланированная на 19 января, может привести к достижению соглашения «при наличии политической воли со всех сторон».
Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что глава ведомства Майк Помпео будет выступать на конференции по Ливии за продолжение режима прекращения огня, вывод из африканской страны иностранных сил и возвращение к политическому процессу в соответствии с ООН.