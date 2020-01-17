В МИД России рассказали о расхождении позиций с США по Ливии

Короткая ссылка
Позиции Москвы и Вашингтона относительно ситуации в Ливии сильно отличаются, но российская сторона продолжит систематическую работу для более конструктивного взаимодействия по данному вопросу, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В МИД России рассказали о расхождении позиций с США по Ливии
  • Reuters

«Позиции по многим аспектам нынешнего ливийского обострения, включая первопричины происходящего, включая что и как делается в Ливии — эти позиции между Москвой и Вашингтоном очень сильно расходятся, и мы не видим готовности с американской стороны конструктивно воспринимать нашу логику и предлагаемые нами решения», — цитирует дипломата РИА Новости.

Рябков выразил сожаление в связи с недопониманием между Россией и США и пообещал донести подход и логику Москвы до американских коллег.

Он также заявил, что Берлинская конференция по Ливии, запланированная на 19 января, может привести к достижению соглашения «при наличии политической воли со всех сторон».

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что глава ведомства Майк Помпео будет выступать на конференции по Ливии за продолжение режима прекращения огня, вывод из африканской страны иностранных сил и возвращение к политическому процессу в соответствии с ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить