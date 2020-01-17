В МИД России рассказали о расхождении позиций с США по Ливии

Позиции Москвы и Вашингтона относительно ситуации в Ливии сильно отличаются, но российская сторона продолжит систематическую работу для более конструктивного взаимодействия по данному вопросу, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Позиции по многим аспектам нынешнего ливийского обострения, включая первопричины происходящего, включая что и как делается в Ливии — эти позиции между Москвой и Вашингтоном очень сильно расходятся, и мы не видим готовности с американской стороны конструктивно воспринимать нашу логику и предлагаемые нами решения», — цитирует дипломата РИА Новости.

Рябков выразил сожаление в связи с недопониманием между Россией и США и пообещал донести подход и логику Москвы до американских коллег.

Он также заявил, что Берлинская конференция по Ливии, запланированная на 19 января, может привести к достижению соглашения «при наличии политической воли со всех сторон».

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что глава ведомства Майк Помпео будет выступать на конференции по Ливии за продолжение режима прекращения огня, вывод из африканской страны иностранных сил и возвращение к политическому процессу в соответствии с ООН.