Помпео на конференции в Берлине будет выступать за прекращение огня в Ливии
Об этом заявил на телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента.
«Он будет выступать за три пункта. Во-первых, это продолжение прекращения огня. Второе — вывод всех внешних сил. Третье — возвращение к политическому процессу, которому содействует ООН», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Помпео намерен посетить конференцию по Ливии в Берлине 19 января.
16 января стало известно, что глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар согласился принять участие в берлинской конференции.