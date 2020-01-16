Помпео на конференции в Берлине будет выступать за прекращение огня в Ливии

Госсекретарь США Майк Помпео во время берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии будет выступать за продолжение режима прекращения огня и вывод из африканской страны иностранных сил.

Об этом заявил на телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента.

«Он будет выступать за три пункта. Во-первых, это продолжение прекращения огня. Второе — вывод всех внешних сил. Третье — возвращение к политическому процессу, которому содействует ООН», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Помпео намерен посетить конференцию по Ливии в Берлине 19 января.

16 января стало известно, что глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар согласился принять участие в берлинской конференции.