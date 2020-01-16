Помпео намерен посетить конференцию по Ливии в Берлине

Госсекретарь США Майк Помпео собирается посетить конференцию по урегулированию в Ливии, которая пройдёт в Берлине.

«Госсекретарь направится в Берлин 19 января, чтобы посетить международную конференцию по Ливии, совместно организованную Германией и ООН», — указывается в заявлении Госдепа.

Ранее сообщалось, что глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар согласился принять участие в берлинской конференции.

Мероприятие пройдёт 19 января. На него приглашены Хафтар, руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, представители России, США, Турции, Египта и других стран.