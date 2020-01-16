Путин обсудил с главой Евросовета подготовку к конференции по Ливии

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин обсудил с главой Евросовета подготовку к конференции по Ливии
  • РИА Новости

«Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 января в Берлине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили ситуацию вокруг Ирана и урегулирование на юго-востоке Украины.

Ранее сообщалось, что глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар согласился принять участие в берлинской конференции.

Мероприятие пройдёт 19 января. На него приглашены Хафтар, руководитель ливийского правительства национального согласия Фаиз Саррадж, представители России, США, Турции, Египта и других стран. 

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