СМИ узнали о согласии Хафтара на участие в конференции по Ливии в ФРГ
- Reuters
По его информации, Хафтар подтвердил своё участие в разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом.
Ранее сообщалось, что в мероприятии примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
14 января Германия официально объявила о проведении конференции по Ливии 19 января в Берлине. На неё приглашены Хафтар, руководитель правительства национального согласия Фаиз Саррадж, представители России, США, Турции, Египта и других стран.