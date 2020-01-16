СМИ узнали о согласии Хафтара на участие в конференции по Ливии в ФРГ

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар согласился принять участие в берлинской конференции по урегулированию в Ливии, передаёт телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники.

По его информации, Хафтар подтвердил своё участие в разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом.

Ранее сообщалось, что в мероприятии примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

14 января Германия официально объявила о проведении конференции по Ливии 19 января в Берлине. На неё приглашены Хафтар, руководитель правительства национального согласия Фаиз Саррадж, представители России, США, Турции, Египта и других стран.